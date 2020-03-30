Два миллиона рублей или семь лет тюрьмы: Володин рассказал о наказании за нарушение карантина

Закон, направленный на ужесточение уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, будет принят во всех трех чтениях Госдумой 31 марта. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.

«Минимальный штраф будет 300 тысяч рублей, максимальный - два миллиона рублей. Что касается ответственности в виде лишения свободы, то до семи лет», - сказал Володин.

Уточняется, если человек заразил другого и тот умер - пять лет лишения свободы. Если его халатность привела к двум смертям - до семи. Если кого‑то заразил, но при этом человек остался жив, мера ответственности меньше.

Предложение ужесточить наказание за нарушение карантинного режима поступило после случая в Ставрополье, где бывший главный внештатный инфекционист региона, вернувшись из Испании, не ушла на карантин, а через десять дней попала в больницу с инфекцией COVID-19.

В нашей стране уже возбуждено уголовное дело за нарушение карантина. 32-летний житель Санкт-Петербурга самовольно покинул обсерватор для изоляции граждан с подозрением на коронавирусную инфекцию. Сбежавшего мужчину задержали в съемной квартире.