«Преступная халатность»: Путин о нарушении норм карантина

Владимир Путин объяснил, как должны относиться власти к действиям, нарушающим условия карантина.

«Нарушение норм карантина - это преступная халатность», - заявил глава РФ на совещании с полномочными представителями в федеральных округах.

Ранее правительство предложило дополнить КоАП новой статьей, предусматривающей наказание за «невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Нарушителям придется заплатить административный штраф от 1 до 3 тысяч рублей.

Накануне в Москве ввели домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста. Покидать дом можно только при экстренных случаях, если необходимо поехать на работу или сходить в ближайший магазин или аптеку. Введение данного режима не означает невозможность передвигаться по городу, однако для этого потребуется веская причина и соблюдение норм социального дистанцирования, выражающихся в расстоянии в 1,5 метра между незнакомыми людьми. Исключением станут поездки на такси.