Путин поручил полпредам ежедневно отслеживать экономическую ситуацию

Президент России Владимир Путин провел 30 марта совещание в режиме видеоконференции со своими полномочными представителями в округах. Глава государства попросил их ежедневно отслеживать экономическую ситуацию в стране.

Путин поручил правительству и Минфину предусмотреть необходимое финансирование, чтобы обеспечить устойчивость региональных бюджетов. Также президент попросил полпредов подключиться к этой работе и помочь объективно оценить потребности регионов в дополнительной поддержке.

Кроме того, полпредам было поручено проконтролировать эффективное расходование этих средств на местах.

Путин напомнил, что до 10 мая власти всех регионов должны передать налоговым органам информацию из ЗАГСов. Это необходимо, чтобы уже с июня начать выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет включительно.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что первостепенная задача властей - это сохранить здоровье россиян, в том числе тех, кто не может вернуться из-за границы. Любые просчеты экономического ущерба из-за введения карантина в регионах России представитель Кремля назвал вторичными.