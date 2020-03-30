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«Юнармия» запускает Всероссийский чемпионат по компьютерным дисциплинам

Алексей Баранов
17:59 30.03.2020
Юнармейцы, готовятся к «КиберВесне» - онлайн чемпионату по компьютерным играм, который проводится совместно с Ассоциацией компьютерного спорта.
«Юнармия» запускает Всероссийский чемпионат по компьютерным дисциплинам
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Турнир пройдет со 2 по 21 апреля и объединит юнармейские команды со всей страны. Организаторы обещают максимально широкий список дисциплин. Причем как для пользователей персональных компьютеров, так и для владельцев мобильных устройств.

Ситуация с карантином, когда приходится работать дистанционно, не застала юнармейцев врасплох, а потребовала еще больше усилий и внимания, потому что у подростков различные увлечения и вкусы, рассказал начальник Главного штаба «Юнармии» Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко.

«Мы продолжаем творческий флешмоб в соцсетях, когда юнармейцы читают стихи поэтов-фронтовиков. Не так давно запустили челлендж "Юнармейский вызов" и виртуальные экскурсии по историческим местам. Теперь наступило время "КиберВесны", которая, уверен, подарит немало жарких и захватывающих поединков», - отметил начальник Главного штаба «Юнармии».

В соцсетях юнармейцы делятся своими достижениями и рассказывают о любимых дисциплинах, исходя из чего формируются команды. Особенность такого подхода в том, что в составе одной команды могут оказаться игроки из разных регионов и городов.

Игры чемпионата пройдут в будние дни на платформе PVP.GG. Для юнармейцев будет доступны дисциплины DOTA2, World of Tanks, League of Legends, War Thunder, World of Tanks Blitz, Hearthstone, Mobile Legends и Brawl Stars. Победителей ждут ценные призы.

За новостями о турнире можно следить на официальных страницах «Юнармии» в Вконтакте, Instagram и Facebook.

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