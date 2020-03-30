На особых условиях: Путин рассказал о режиме работы аптек и продуктовых магазинов
Аптеки, органы ЖКХ и продуктовые магазины продолжат работать на этой неделе, но на особых условиях.
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Президент РФ Владимир Путин сообщил о том, что на текущей неделе аптеки, органы ЖКХ и продуктовые магазины продолжат работать. Однако функционировать они будут на особых условиях.
«К ним и сейчас должны предъявляться особые, повышенные требования безопасности», - подчеркнул Путин на совещании.
Прежде всего, это касается строгого соблюдения санитарных режимов и регулярной дезинфекции помещений.
«Также необходимо обеспечение персонала индивидуальными средствами защиты», - отметил он.
Вместе с тем Путин добавил, что по товарам жизненной необходимости уже создан необходимый запас и резерв.
Ранее президент подчеркнул, что в борьбе с коронавирусом необходимо использовать зарубежный опыт.