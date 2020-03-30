На особых условиях: Путин рассказал о режиме работы аптек и продуктовых магазинов

Президент РФ Владимир Путин сообщил о том, что на текущей неделе аптеки, органы ЖКХ и продуктовые магазины продолжат работать. Однако функционировать они будут на особых условиях.

«К ним и сейчас должны предъявляться особые, повышенные требования безопасности», - подчеркнул Путин на совещании.

Прежде всего, это касается строгого соблюдения санитарных режимов и регулярной дезинфекции помещений.

«Также необходимо обеспечение персонала индивидуальными средствами защиты», - отметил он.

Вместе с тем Путин добавил, что по товарам жизненной необходимости уже создан необходимый запас и резерв.

Ранее президент подчеркнул, что в борьбе с коронавирусом необходимо использовать зарубежный опыт.