Замсекретаря Совбеза Попов повторно назначен на свою должность

Глава России Владимир Путин принял решение о продлении полномочий заместителя секретаря Совета Безопасности Михаила Попова. Указ о его переназначении на занимаемый с 2013 года пост, подписанный президентом РФ, размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Попова Михаила Михайловича заместителем секретаря Совета безопасности РФ», - говорится в документе.

Согласно данным на сайте СБ РФ, Михаил Попов начал работу в Совбезе Российской Федерации 20 января 2012 года в должности помощника секретаря. Затем 29 марта 2013 года его повысили до заместителя секретаря Совбеза.