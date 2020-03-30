Замсекретаря Совбеза Попов повторно назначен на свою должность
Указ о переназначении Михаила Попова подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.
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Глава России Владимир Путин принял решение о продлении полномочий заместителя секретаря Совета Безопасности Михаила Попова. Указ о его переназначении на занимаемый с 2013 года пост, подписанный президентом РФ, размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
«Назначить Попова Михаила Михайловича заместителем секретаря Совета безопасности РФ», - говорится в документе.
Согласно данным на сайте СБ РФ, Михаил Попов начал работу в Совбезе Российской Федерации 20 января 2012 года в должности помощника секретаря. Затем 29 марта 2013 года его повысили до заместителя секретаря Совбеза.