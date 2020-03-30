Путин заявил о необходимости создания дополнительного резерва лекарств от коронавируса
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Путин заявил о необходимости создания дополнительного резерва лекарств от коронавируса
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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