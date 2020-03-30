Путин: при борьбе с коронавирусом надо использовать опыт других стран

Президент России Владимир Путин на совещании с полпредами заявил, что в борьбе с коронавирусом необходимо использовать зарубежный опыт.

«Сейчас делается все, чтобы угроза коронавируса не затронула большого количества людей», - подчеркнул глава РФ.

Он добавил, что на прошлой неделе удалось предотвратить большой прирост заразившихся коронавирусом.

По данным на 30 марта, число заболевших инфекцией составляет 1836 человек. Умерло девять пациентов. С 30 марта по 5 апреля у жителей России нерабочая неделя. Власти призывают россиян сидеть дома и соблюдать режим карантина.