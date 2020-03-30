Путин назвал основную меру в борьбе с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин призвал пожилых людей оставаться дома, чтобы сохранить жизнь и здоровье.

«Особое внимание к людям старшего поколения, которые сегодня находятся в группе риска. Здесь очень важна разъяснительная работа. Нужно донести до всех: и до самих граждан этой возрастной группы, и до их родственников, что тем, кому больше 65 лет, сейчас лучше и безопаснее находиться дома», - отметил президент.

Путин также подчеркнул, что правительство РФ думает о гражданах, к чему призывает и самих жителей нашей страны.

Ранее президент сообщал о том, что российским властям удалось предотвратить большой прирост заразившихся коронавирусом в течение прошлых недель. Причиной тому стали обоснованные и профессиональные действия.