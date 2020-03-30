«Береженого - Бог бережет»: Путин о вводимых мерах для борьбы с COVID-19

Российским властям удалось предотвратить большой прирост заразившихся коронавирусом в течение прошлых недель. Причиной тому стали обоснованные и профессиональные действия, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Именно такой подход позволил нам сегодня выиграть время, сдержать взрывное распространение коронавирусной инфекции в предыдущие недели. И этот запас по времени нам надо полностью и результативно использовать», - сказал он на заседании с полномочными представителями в федеральных кругах.

Сегодня, по словам президента, в стране делается все, чтобы угроза не затронула большого количества людей. Однако подготовка должна быть проведена во всех регионах и с учетом всех просчитанных вариантов развития ситуации на основе опыта других стран.

Вместе с тем, Путин отметил важность всех предпринимаемых мер для борьбы с COVID-19.

«Нужно принимать все необходимые в данной ситуации меры, даже если они людям не посвященным в проблему кажутся для России несколько избыточными. Как говорится, береженого Бог бережет», - заключил президент.

На 30 марта количество заразившихся в Москве составляет 1226 человек. Среди новых заболевших 102 человека в возрасте от 18 до 40 лет, 58 человек - от 40 до 65 лет и 35 человек старше 65 лет. Коронавирус также подтвержден у 17 детей.

Всего в России на данный момент зарегистрировано 1836 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 66 человек, умерли - 9.