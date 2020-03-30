Кабмин РФ установил максимальную величину пособия по безработице

Кабмин РФ установил максимальную и минимальную величины пособия по безработице. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

«Установить на 2020 год минимальную величину пособия по безработице в размере 1500 рублей и максимальную величину пособия по безработице в размере 12130 рублей», - говорится в сообщении.

По сравнению с предыдущим годом, минимальная величина не изменилась, максимальная - увеличилась на 850 рублей.

Также безработные смогут рассчитывать на специальные компенсации в связи с ограничениями, введенных в столице и области из-за распространения коронавирусной инфекции. Москвичи, оставшиеся без работы, смогут получить выплаты в размере 19 500 рублей в месяц. В Московской области размер выплаты составляет 15 000 рублей. Деньги будут выделены жителям области, которые проработали как минимум 60 дней в 2020 году. Как была оформлена работа - по трудовой или по договору - не имеет значения.