Резкое похолодание: в Москве объявлено экстренное предупреждение

В Москве в понедельник на протяжение всего дня ожидается ухудшение погоды и заморозки. В столице резко похолодает, вплоть до отрицательных температур, и поднимется северный ветер с сильными порывами.

Также жителей города, согласно прогнозам Росгидромет, ждут осадки (от дождя до снега), вьюга и сильная гололедица. Об этом сообщает глава МЧС Москвы в экстренном порядке.

Жителям столицы советуют не забывать о ветре и избегать передвижения вблизи неустойчивых конструкций и рекламных щитов, а также деревьев. Парковать машину также стоит в безопасном месте.

Водителей настоятельно просят снизить скорость на дорогах, увеличить дистанцию между соседними автомобилями и воздержаться от внезапных маневров и перестроений транспортного средства.

Гражданам рекомендуют не терять внимание и постоянно присматривать за детьми.