Резкое похолодание: в Москве объявлено экстренное предупреждение
В Москве в понедельник на протяжение всего дня ожидается ухудшение погоды и заморозки. В столице резко похолодает, вплоть до отрицательных температур, и поднимется северный ветер с сильными порывами.
Также жителей города, согласно прогнозам Росгидромет, ждут осадки (от дождя до снега), вьюга и сильная гололедица. Об этом сообщает глава МЧС Москвы в экстренном порядке.
Жителям столицы советуют не забывать о ветре и избегать передвижения вблизи неустойчивых конструкций и рекламных щитов, а также деревьев. Парковать машину также стоит в безопасном месте.
Водителей настоятельно просят снизить скорость на дорогах, увеличить дистанцию между соседними автомобилями и воздержаться от внезапных маневров и перестроений транспортного средства.
Гражданам рекомендуют не терять внимание и постоянно присматривать за детьми.