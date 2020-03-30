В Совфеде призвали ввести существенный штраф за нарушение режима самоизоляции

За нарушение карантина необходимо ввести существенный штраф, чтобы люди понимали, что своими действиями они могут навредить не только себе, но и окружающим. Об этом заявил первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.

Сенатор назвал меры, предложенные правительством, обоснованными, и напомнил, что в первые же выходные многие москвичи отправились в парки на шашлыки.

«Все это выглядело дико, безответственно», – добавил Рязанский.

Правительство предложило дополнить КоАП новой статьей, предусматривающей наказание за «невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Нарушителям придется заплатить административный штраф от 1 до 3 тысяч рублей. При этом, если нарушения повлекли причинение вреда здоровью человека или имуществу, штраф составит уже от 15 до 40 тысяч рублей.

Рязанский призвал сразу не штрафовать пенсионеров. Он считает, что первый раз можно ограничиться предупреждением.

«Сумма в одну тысячу рублей будет для таких граждан достаточно чувствительной», - цитирует сенатора РИА Новости.

Накануне в Москве ввели домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста. Покидать дом можно только при экстренных случаях, если необходимо поехать на работу или сходить в ближайший магазин или аптеку.

За прошедшие сутки в России зарегистрировано 302 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заразившихся составляет 1836 человек.