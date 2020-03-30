Трамп ожидает пика смертности от коронавируса в США через две недели

В Соединенных Штатах Америки смертность от COVID-19 еще не дошла до своего максимального уровня. Наибольшие ее значения ожидаются в ближайшие две недели.

Такой расчет был проведен на основании специальных моделей. Результаты подсчетов были объявлены президентом США Дональдом Трампом на пресс-конференции 29 марта.

На сегодняшний день в стране от коронавируса скончались более 2,4 тысяч больных. Также, Соединенные Штаты стали лидерами по числу зараженных - почти 140 тысяч зарегистрированных случаев.