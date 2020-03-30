СК начал проверку из-за фейкового видео про ограничения в Москве

Следователи в Москве начали проверку по факту распространения недостоверной информации, связанной с вирусом COVID-19, сообщается на сайте ведомства. А именно, в Сети было распространено видео о якобы имеющих место быть ограничительных мерах на территории Московского региона и средства их обеспечения. По предварительным данным, ролик был размещен 26 марта, его цель - создать панику у жителей столицы.

Недостоверная информация была оперативно опровергнута компетентными государственными органами. В настоящее время следователи устанавливают лицо, записавшее и распространившее ложную информацию среди населения.

Сотрудники СК по городу Москве призывают доверять только официальной информации, например, которая публикуется на сайте стопкоронавирус.рф.

По данным на 30 марта, количество заболевших в России составляет 1836 человек, 66 выздоровело, девять пациентов с диагнозом коронавирус умерли.