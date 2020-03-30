В Петербурге умер еще один пациент с коронавирусом

В Санкт-Петербурге в клинической больнице имени С.П. Боткина умер еще один пациент с диагнозом коронавирус, сообщил губернатор города Александр Беглов.

«Сегодня мы потеряли одного человека в больнице Боткина, причина смерти определена будет после вскрытия», - сказал он.

Он уточнил, что причина смерти еще не установлена. Она станет известна после вскрытия,

Всего с начала эпидемии в Петербурге коронавирусом заразились 37 человек, четыре человека выздоровели. В России число заболевших составляет более 1250 в 71 регионе страны. Наибольшее количество диагнозов поставлено жителям Москвы и Подмосковья.

Власти столицы и Санкт-Петербурга напоминают о необходимости оставаться дома и соблюсти карантин в течение 14 дней. В культурной столице до 30 апреля запрещены мероприятия с участием более 50 человек, также закрыты кинотеатры, театры, библиотеки, фитнес-центры, бассейны, церкви, мечети. Школьники и студенты переведены на дистанционное обучение, а у пенсионеров приостановлены действия льготных карт.