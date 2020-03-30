Меры по борьбе с коронавирусом в Москве согласованы с Путиным

Меры по борьбе с коронавирусом, накануне объявленные мэром столицы Сергеем Собяниным, согласованы с президентом России Владимиром Путиным. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, в подобной ситуации глава любого российского региона находится в тесной координации с президентом. Более того, Собянин возглавляет одно из подразделений главного штаба по борьбе с COVID-19 и осуществляет межрегиональную координацию.

Накануне в Москве ввели домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста. Покидать дом можно только для обращения за экстренной медицинской помощью, если необходимо поехать на работу, сходить в ближайший магазин или аптеку. Москвичам также разрешено выгуливать домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места жительства.

На 30 марта количество заразившихся в Москве составляет 1226 человек. Среди новых заболевших 102 человека в возрасте от 18 до 40 лет, 58 человек - от 40 до 65 лет и 35 человек старше 65 лет. Коронавирус также подтвержден у 17 детей.

Всего в России на данный момент зарегистрировано 1836 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 66 человек, умерли - 9.