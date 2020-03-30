Судно со стартовой платформой проекта «Морской старт» прибыло на рейд в порт Славянка
© Фото: Дмитрий Рогозин, twitter
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Судно со стартовой платформой проекта «Морской старт» прибыло на рейд в порт Славянка
© Фото: Дмитрий Рогозин, twitter
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