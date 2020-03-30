Песков: в РФ применяют эффективные меры противодействия COVID-19

В России принимаются те меры противодействия коронавирусу, которые наиболее предпочтительны и эффективны. Об этом сегодня, 30 марта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его мнению, те ограничения, которые вводит столица и Московская область по борьбе с COVID-19, соответствуют задаче борьбы с распространением инфекции и позволяют обеспечить безопасность людей.

«Я не буду давать никакую юридическую оценку. Я не являюсь юристом. Меры, которые принимают власти Москвы, власти Подмосковья, и меры, собственно, которые рекомендованы всем остальным регионам Российской Федерации, абсолютно соответствуют задачам по борьбе с коронавирусом и задачам по обеспечению эпидемиологической безопасности людей. И все они осуществляются в интересах людей», - заявил пресс-секретарь президента.

Кроме того, по словам Пескова, Кремль считает эффективной работу Минтранса, МИД и других ведомств по организации вывоза граждан нашей страны из-за границы. За неделю с 20 марта по 27 марта в Россию вернулись более 130 тысяч российских граждан. Песков считает, что это направление работы очень важное и ответственное.

«И Минтранс, и, наверное, в первую очередь, Министерство иностранных дел работают не покладая рук», - сказал он.

ВОЗ объявила вспышку коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией 11 марта. Во всем мире вирусом заразились 634 тысячи человек. Порядка 30 тысяч скончались.