Названо условие для излечения от COVID-19 без помощи лекарств

Человеческий организм способен сам побороть коронавирусную инфекцию при наличии сильного иммунитета. К такому выводу пришли ученые Мельнбурнского университета, обследовав 47-летнюю жительницу китайского Уханя, приехавшую в Австралию.

Как рассказывается в журнале Nature Medicine, женщину положили в больницу с симптомами COVID-19 - слабостью, одышкой, сухим кашлем и повышенной температурой. При этом у гражданки Китая отсутствовали патологические заболевания и вредные привычки. Врачи в медицинском учреждении не стали давать пациентке антибиотики или противовирусные препараты, а ограничились лишь введением внутривенным введением жидкости в организм, чтобы поддерживать водный баланс.

Гостья из Уханя в Австралии полностью выздоровела через две недели, а анализы заборов ее крови показали, что у нее увеличилось количество клеток иммунной системы, что характерно для реакции организма при борьбе с обычным сезонным гриппом.

«Наше исследование показало: несмотря на то, что COVID-19 вызван новым вирусом, при выздоровлении у ранее здоровых людей наблюдается устойчивый иммунный ответ, похожий на тот, что мы видим при гриппе», - рассказала один из авторов исследования Кэтрин Кедзирска.

Ученые отметили, что данный случай является серьезным шагом к пониманию процессов выздоровления, а результаты исследования будут применены для совершенствования методов лечения коронавируса во всем мире.