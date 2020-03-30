МИД РФ установил приоритет вывоза россиян из-за границы

Российский МИД установил порядок вывоза из-за границы россиян. На фоне распространения коронавируса сначала в страну вернут тех, кто прибыл в место временного пребывания после 1 января этого года. Тех, кто живет в другой стране постоянно, вывозить будут позже.

«В первую очередь мы будем продолжать вывоз граждан, которые заехали в страну временного пребывания после 1 января 2020 года. А те, кто давно находится в стране пребывания на постоянном месте жительства или имеет там двойное, тройное гражданство, и в общем-то, не собирался выезжать таким экстренным образом в Россию, то это будет следующий приоритет», - цитирует РИА Новости главу Росавиации Александра Нерадько.

По данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 634 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Около 30 тысяч человек скончались. В России сейчас зарегистрировано 1836 случаев заражения COVID-19.