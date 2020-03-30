Пассажиропоток крупнейших российских аэропортов упал на 60%

Международная ассоциация аэропортов (МАА) сообщила, что пассажиропоток 32 крупнейших аэропортов России в марте упал на 60%.

«График динамики пассажиропотока, составляемый МАА, отражает ситуацию в 32 крупнейших аэропортах России, в том числе во всех трех столичных. К оперативному обмену данными присоединились два крупнейших аэропорта страны – Шереметьево и Домодедово. Общее снижение объемов в отрасли к началу новой недели - 60%», — говорится в сообщении МАА.

Ранее в МАА предположили, что в апреле пассажирские авиаперевозки в России могут остановиться из-за коронавируса. По данным ассоциации, пассажиропоток на международных воздушных линиях упал на 80%, и в ближайшее время может быть остановлен полностью.