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Пассажиропоток крупнейших российских аэропортов упал на 60%

Кирилл Васин
15:04 30.03.2020
Пострадали 32 крупнейших российских авиагавани, в том числе три столичных.
Пассажиропоток крупнейших российских аэропортов упал на 60%
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Международная ассоциация аэропортов (МАА) сообщила, что пассажиропоток 32 крупнейших аэропортов России в марте упал на 60%.

«График динамики пассажиропотока, составляемый МАА, отражает ситуацию в 32 крупнейших аэропортах России, в том числе во всех трех столичных. К оперативному обмену данными присоединились два крупнейших аэропорта страны – Шереметьево и Домодедово. Общее снижение объемов в отрасли к началу новой недели - 60%», — говорится в сообщении МАА.

Ранее в МАА предположили, что в апреле пассажирские авиаперевозки в России могут остановиться из-за коронавируса. По данным ассоциации, пассажиропоток на международных воздушных линиях упал на 80%, и в ближайшее время может быть остановлен полностью.

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