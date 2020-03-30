Пожилая пациентка с подтвержденным коронавирусом скончалась в Москве

Пациентка, у которой был диагностирован коронавирус, скончалась в столичной больнице. Кроме COVID-19, у нее были и другие заболевания. Об этом рассказали в пресс-службе московского оперативного штаба.

«В одной из московских больниц скончалась пациентка, у которой был подтвержден диагноз пневмония и был получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. 84-летняя пациентка находилась на искусственной вентиляции легких. Также женщина страдала от сахарного диабета, бронхиальной астмы и сердечно-сосудистых заболеваний», - говорится в сообщении.

За сутки в Москве подтвердили 212 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в России зафиксировано 1836 заболевших. Столица, а также Московская, Мурманская и Калининградская область, чтобы не допустить распространения вируса, перешли на ужесточенный режим самоизоляции.