В МВД опровергли информацию о введении комендантского часа в Подмосковье

На территории Московской области в связи с распространением коронавирусной инфекции комендантский час не вводился, заявила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД области Татьяна Петрова.

По ее словам, сотрудникам полиции полагалось проинформировать граждан о необходимости соблюдения режима самоизоляции в связи со вспышкой коронавирусной инфекции.

«Руководством ГУ МВД России по Московской области в отношении сотрудников полиции, которые довели до граждан информацию, не соответствующую действительности, назначено проведение проверки», - сообщила Петрова.

Незадолго до этого губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал указ, согласно которому жители не могут покидать свои дома без веских причин.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 30 марта на территории столицы вводится режим полной самоизоляции вне зависимости от возраста. Как сообщил.