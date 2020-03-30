В Москве подтверждено 212 новых случаев заражения COVID-19

В столице Российской Федерации зафиксировано наибольшее количество зараженных коронавирусом во всей стране. В Москве на сегодня подтверждено 212 новых случаев заболевания COVID-19.

Согласно сообщению оперативного штаба, среди новых заболевших - 102 человека в возрасте от 18 до 40 лет, 58 человек - от 40 до 65 лет и 35 человек старше 65 лет. Все они, а также те, кто имел с ними близкие контакты, уже помещены в стационары. 43 пациента из числа заболевших в последние две недели вернулись из стран Европы.

На сегодняшний день в России 1836 заболевших в 71 регионе. Наибольшее количество диагнозов поставлено жителям Москвы - 1226, и Подмосковья. Число перенесших COVID-19 и выздоровевших от него россиян составляет 66 человек. Власти столицы напоминают о необходимости оставаться дома и соблюсти карантин в течение 14 дней. С его правилами ознакомил накануне мэр города Сергей Собянин.