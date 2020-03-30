«Угроза прошла»: житель Китая рассказал о ситуации в стране

В Китае 93% всех зараженных коронавирусом выздоровели. Страна, с которой началась эпидемия опасной инфекции, первой объявила о победе над ней. Житель Китая, наш соотечественник, Сергей Семенов рассказал радио «Звезда» о ситуации в стране.

«Официальные власти заявили, что уже новых зараженных нет на протяжении большого количества дней. Все люди вышли на работу. Исключения лишь составляют детские учреждения. Все бары, клубы открылись. Люди продолжают на улице ходить в масках. Это необязательно. Кто хочет, те ходят. В принципе угроза прошла, я считаю. Жизнь вернулась на старые рельсы», - считает Семенов.

Сейчас в Китае насчитывают меньше двух с половиной тысяч больных.