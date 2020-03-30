Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

«Угроза прошла»: житель Китая рассказал о ситуации в стране

Татьяна Полуказакова
13:47 30.03.2020
Сейчас там насчитывают меньше двух с половиной тысяч больных.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: M Ichael, Nagle, wangying, Globallookpress

В Китае 93% всех зараженных коронавирусом выздоровели. Страна, с которой началась эпидемия опасной инфекции, первой объявила о победе над ней. Житель Китая, наш соотечественник, Сергей Семенов рассказал радио «Звезда» о ситуации в стране.

«Официальные власти заявили, что уже новых зараженных нет на протяжении большого количества дней. Все люди вышли на работу. Исключения лишь составляют детские учреждения. Все бары, клубы открылись. Люди продолжают на улице ходить в масках. Это необязательно. Кто хочет, те ходят. В принципе угроза прошла, я считаю. Жизнь вернулась на старые рельсы», - считает Семенов.

Сейчас в Китае насчитывают меньше двух с половиной тысяч больных.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата29.03.2020, 12:32
Патриарх Кирилл призвал воздержаться от посещения храмов из-за коронавируса
Дата30.03.2020, 07:33
Мощь «Пионов» и «Тюльпанов»: артиллеристы ЮВО уничтожили «врага» в горах Северного Кавказа
Дата25.03.2020, 12:25
КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона из-за коронавируса
Дата30.03.2020, 08:42
«Ростех»: танк Т-90М «Прорыв» начнут поставлять в войска в этом году
Дата29.03.2020, 07:43
Одна ночь на прочтение: как в СССР добывали запрещенную литературу
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
14:31 В стране и мире
МИД РФ установил приоритет вывоза россиян из-за границы
14:21 В стране и мире
Пожилая пациентка с подтвержденным коронавирусом скончалась в Москве
13:47 В стране и мире
Видео
«Угроза прошла»: житель Китая рассказал о ситуации в стране
13:45 В стране и мире
Видео
Дезинфекция пансионатов: как российские специалисты работают в Италии
13:29 В стране и мире
Калининградская область перейдет на полную самоизоляцию вслед за Москвой
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
14:56 В стране и мире
Судно со стартовой платформой проекта «Морской старт» прибыло на рейд в порт Славянка
14:54 В стране и мире
Песков: в РФ применяют эффективные меры противодействия COVID-19
14:52 В стране и мире
Названо условие для излечения от COVID-19 без помощи лекарств
14:31 В стране и мире
МИД РФ установил приоритет вывоза россиян из-за границы
14:29 Спорт
СМИ: Олимпиада в Токио откроется 23 июля 2021 года
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
«Долгожданный результат»: стали известны итоги теста на COVID-19 у Игоря Николаева
Видео
«Берегите себя»: москвичей призывают не выходить из дома через громкоговорители
Российский космонавт показал с орбиты «растворившуюся» Луну
Видео
В Индии полицейские в масках коронавируса призвали жителей остаться дома
Видео
Котенка леопарда спасли от пожара в Приморье: видео
Видео
«Вы задержаны»: двое в химзащите вывели бизнесмена с губернаторского совещания на Сахалине
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.