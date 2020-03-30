Лебедев прокомментировал заявления обвиняемых в хищениях в ЛДПР

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев опроверг сообщения МВД РФ о своей якобы причастности к краже денежных средств, которыми располагали сотрудники молодежных организаций партии.

По словам вице-спикера, сотрудники Министерства внутренних дел не имели права обнародовать показания двух сотрудников аппарата ЛДПР, которым предъявили обвинения в хищении денег, так следствие еще не окончено.

Указанные в сообщении МВД лица от партии Владимира Жириновского заявили, что тратили денежные средства по указанию Ильи Лебедева, который является старшим сыном лидера ЛДПР. Как заявил Лебедев РИА Новости, данные мужчины «теперь будут сваливать вину на кого угодно, лишь бы уйти от ответственности».