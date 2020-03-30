Комитет Совфеда поддержал законопроект о праве правительства вводить режим ЧС в РФ
Сенаторы рассмотрят поправки 31 марта.
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Комитет Совета Федерации по экономической политике поддержал внесенный правительством законопроект о наделении кабмина правом вводить режим чрезвычайной ситуации на всей территории России или в отдельной части страны. Сенаторы рассмотрят поправки 31 марта.
Введение режима ЧС возможно в том числе при возникновении эпидемий. Также правительство сможет устанавливать правила, обязательные к исполнению при введении такого режима.
В то же время документ предусматривает право кабмина координировать единую государственную систему предупреждения и ликвидации ЧС, перечень которых предлагается дополнить распространением представляющего опасность для окружающих заболевания.
Проект поправок был внесен в Госдуму 26 марта.