Комитет Совфеда поддержал законопроект о праве правительства вводить режим ЧС в РФ

Комитет Совета Федерации по экономической политике поддержал внесенный правительством законопроект о наделении кабмина правом вводить режим чрезвычайной ситуации на всей территории России или в отдельной части страны. Сенаторы рассмотрят поправки 31 марта.

Введение режима ЧС возможно в том числе при возникновении эпидемий. Также правительство сможет устанавливать правила, обязательные к исполнению при введении такого режима.

В то же время документ предусматривает право кабмина координировать единую государственную систему предупреждения и ликвидации ЧС, перечень которых предлагается дополнить распространением представляющего опасность для окружающих заболевания.

Проект поправок был внесен в Госдуму 26 марта.