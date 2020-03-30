Калининградская область перейдет на полную самоизоляцию вслед за Москвой

Калининградская область с 31 марта вводит режим полной самоизоляции по примеру Москвы из-за коронавируса.

«Мы расширяем по примеру Москвы ограничительные меры. Режим самоизоляции будет введен в регионе с завтрашнего дня. Ровно то же самое, что и в Москве - выходим из дома только в случае необходимости в ближайший продовольственный магазин, аптеку, чтобы выгулять собаку. Ограничений на передвижение личного транспорта не будет, общественный транспорт мы сократили», - сообщил губернатор Антон Алиханов.

По его словам, в Калининградской области обнаружено 11 случаев инфицирования COVID-19, двое заразившихся выздоровели. Под наблюдением остаются 1 620 человек. Губернатор добавил, что есть также 10 «условно-зараженных», анализы которых еще не подтвердились. Среди них - один врач, заразившийся уже в регионе, добавляет РИА Новости.

Мэр Москвы Сергей Собянин 26 марта объявил о решении закрыть в столице все рестораны и кафе, развлекательные и спортивные учреждения. Также не работают магазины, за исключением продуктовых. А ночью с 29 на 30 марта был введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города. Покидать жилище можно только для похода в продуктовый или аптеку, обращения за экстренной медицинской помощью, для обязательной поездки на работу или выгула домашнего животного не дальше, чем в 100 метрах от дома.

Позднее подобные меры ввела Мурманская область, о планах по их принятию также сообщил вице-премьер правительства Забайкальского края Андрей Гурулев.