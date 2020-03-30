Пациент с коронавирусом умер во Владимирской области

Пациент с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция умер в больнице во Владимирской области. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«У него была пневмония, но когда его обследовали, у него плюсом еще и выявился коронавирус», - цитирует ТАСС информацию ведомства.

На сегодняшний день в России коронавирус подтвержден у 1836 человек в 71 регионе страны. За сутки COVID-19 подтвердили у 302 пациентов, 212 из них - в Москве.