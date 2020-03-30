Дезинфекция пансионатов: как российские специалисты работают в Италии

Коронавирусная ситуация остается одной из самых сложных в Италии. Число умерших от инфекции в стране приближается уже к 11 тысячам. Только за сутки - 756 жертв. В области Ломбардия в эти дни находятся наши военные. Эпидемиологи и специалисты РХБЗ проводят масштабную санитарную дезинфекцию.

Сейчас российские военные медики и вирусологи работают в пансионатах для пожилых людей. Они в особой группе риска.

«Благодарю за помощь Россию, это сейчас для нас очень сильная поддержка в столь сложные времена. За три недели у нас умерли 28 человек, мы точно не знаем, коронавирус это или нет, потому что у нас нет тестов для проверки. Но очень похоже на то. Наши пациенты умирали каждый день. Это были пожилые люди», - говорит физиотерапевт дома престарелых Джорджио Каррара.

Из палат пришлось убрать все личные вещи пациентов, чтобы провести полную обработку.

«При необходимости отодвигаем мебель, переворачиваем матрасы и обрабатываем подушки. Обработке подвергается все, чего касались больные. Мелочей никаких не остается, обработку ведем тщательно. Сложность заключается в том, что объемы очень большие по площади», - объясняет командир отделения Ярослав Макеев.

Наши военные провели полную обработку медучреждения. Это необходимо, чтобы обезопасить и врачей, и пациентов от возможного заражения. Жители окрестных кварталов, закрытые на карантин у себя дома, благодарили российских специалистов аплодисментами.