За сутки в России зарегистрировано 302 новых случая COVID-19

За сутки в России зарегистрировано 302 новых случая заболевания коронавирусом в 35 регионах страны. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Теперь число заболевших коронавирусной инфекцией в нашей стране составляет 1836 человек. Зараженные выявлены в 71 регионе России.

В связи с распространением инфекции Москва и Подмосковье ужесточили меры самоизоляции. Их примеру последовала и Мурманская и Калининградская области. В этих регионах покидать свои дома разрешено только в исключительных случаях.