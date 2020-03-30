Разрыв ствола: «Калашников» испытал непрерывной стрельбой АК-74М

Концерн «Калашников» испытал основной автомат российской армии АК-74М. В рамках эксперимента из него вели непрерывную стрельбу. Этот автомат должен выдерживать 180 выстрелов в таком режиме.

По словам специалиста концерна Георгия Губича, такой темп для стрелкового оружия не нормальный и приводит к его разрушению.

Эксперимент ставили на АК-74М 2014 года выпуска. В запасе у стрелка было 26 магазинов по 30 боевых патронов в каждом.

Нормативные 180 выстрелов автомат легко преодолел. Затем, по отметки в 300, темп стрельбы сначала замедлился, а потом ускорился. После 400-го выстрела пластиковое цевье стало дымиться. На отметке в 570 выстрелов затвор застрял, а зарядить оружие получилось лишь ударом об землю. Последним для автомата стал 587 выстрел - произошел разрыв ствола.

Под пластиком начался пожар, а ствол от перегрева изогнулся. После разборки АК-74М стало понятно: механизмы все еще исправны, но гильза намертво застряла в патроннике.