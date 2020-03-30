Девять человек в РФ погибли из-за коронавируса

В Псковской области за минувшие сутки коронавирус унес жизнь еще одного жителя Российской Федерации. Таким образом, всего на сегодня в нашей стране умерло от опасной инфекции девять человек.

«За сутки зафиксирован один летальный случай в Псковской области», - сообщил 30 марта оперативный штаб.

Общее число заболевших коронавирусом в РФ за последние сутки увеличилось на 302 человека. На сегодняшний день в стране 1836 заболевших в 71 регионе, согласно статистике оперативного штаба. Наибольшее количество диагнозов поставлено жителям Москвы и Подмосковья.

Из хороших новостей: число перенесших COVID-19 и выздоровевших от него россиян составляет 66 человек. Это число увеличилось благодаря двум пациентам, выписанным из больниц в Калининградской и Мурманской областях.