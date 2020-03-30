Российские регионы получат 33,4 млрд рублей на создание новых койко-мест в больницах

Между 77 российскими регионами распределят 33,4 миллиарда рублей для создания новых койко-мест в больницах. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

По его словам, еще 5,2 миллиарда рублей правительство выделило из резервного фонда на закупку автомобилей скорой помощи. Эти средства позволят в ближайшее время поставить в регионы около 1200 автомобилей.

Ранее Мишустин призвал регионы РФ обратить внимание на меры, принятые в Москве и области относительно ограничений передвижения людей в условиях распространения коронавируса и проработать у себя аналогичные шаги