Мишустин призвал исключить новые случаи ввоза коронавируса в Россию

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил главу оперативного штаба вице-премьера Татьяну Голикову принять все меры для исключения новых ввозных случаев заражения коронавирусом и его распространения.

«Особый вопрос — это меры строгого контроля за соблюдением противоэпидемического режима. И Татьяна Алексеевна Голикова, вы сегодня как раз проводите заседание оперативного штаба, здесь я попросил принять все необходимые решения, чтобы не допустить распространения инфекции и также исключить новые случаи завозного коронавируса», - сказал Мишустин.

Ранее премьер-министр рассказал, что 77 российских регионов получат 33,4 миллиарда рублей на создание новых койко-мест в больницах. Также правительство выделило 5,2 миллиарда рублей на закупку машин скорой помощи.

За сутки в России зарегистрировано 302 новых случая инфицирования коронавирусом. Всего в стране заболели 1836 человек.