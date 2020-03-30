Противовирусный комбинезон разработан в России

Госкорпорация «Ростех» разработала противовирусный комбинезон. Он защитит от вирусов и других биологических угроз.

Костюм закрывает тело и голову. Он сделан из дублирующего пленочного материала и весит всего 500 граммов. Костюм можно использовать вместе с другими средствами индивидуальной защиты.

«Прежде всего, костюм предназначен для защиты медиков. Использовать его могут другие лица, контактирующие с большим числом людей из-за специфики деятельности и наиболее подверженные риску заболевания. Сейчас мы готовим документы для сертификации изделия и начали собирать портфель заказов. Интерес есть, в том числе со стороны предприятий промышленности, которые заботятся о здоровье сотрудников», - заявил исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

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Дочерняя корпорация «Росхимзащита» уже приступила к опытному производству костюмов.

Представитель «Ростеха» в комментарии РИА Новости отметил, что стоимость такого комбинезона составит порядка двух тысяч рублей.