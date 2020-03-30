«Сидите дома»: Пригожин призвал ответственно отнестись к самоизоляции

Продюсер Иосиф Пригожин, супруг певицы Валерии, призвал граждан РФ сидеть дома и соблюдать карантин, как того требуют власти страны. Точно такие же меры сейчас предприняты не только в Российской Федерации, но и в Великобритании, Италии, США, Китае, Израиле и других государствах, где есть опасность распространения пандемии.

«Дорогие граждане! Давайте проявим сознательность и гражданскую ответственность. Давайте как можно скорее рассядемся по домам. Как можно скорее обратимся к врачам, если есть какие-то симптомы. Чем быстрее мы проявим свою сознательность и ответственность, тем быстрее мы выберемся из той ситуации, в которой весь мир сегодня оказался. Будьте, пожалуйста, внимательны и бдительны по отношению друг к другу. Иначе мы уйдем в долгий карантин, из которого выбраться будет сложно. И виноваты в этом будем только мы и никто другой», - заявил Иосиф Пригожин.

Ранее с обращениями к гражданам о необходимости соблюдения мер предосторожности обратились звезды политики, кино, музыки и спорта. Среди них - Ирина Безрукова, Татьяна Тарасова, Олег Газманов, Вячеслав Фетисов и другие. Отдельно серьезность ситуации разъяснили мэр столицы Сергей Собянин и президент РФ Владимир Путин.