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Заразившаяся коронавирусом модель рассказала о странном звуке из легких

Кирилл Васин
11:56 30.03.2020
Француженка отдыхала на горнолыжном курорте.
Заразившаяся коронавирусом модель рассказала о странном звуке из легких
© Фото: Intan Clement

Инфицированная COVID-19 французская модель Интан Клемент рассказала, что при дыхании ее легкие начали издавать странный звук.

В середине марта Клемент заметила у себя легкий кашель, но не придала этому значения и отправилась на горнолыжный курорт Валлори. Там ее самочувствие ухудшилось, кашель усилился, француженке стало трудно дышать. Легкие начали издавать странные звуки при дыхании.

Как пишет Daily Star, по возвращении в Париж модель при помощи видеозвонка связалась с врачом, который предположил, что она простудилась, и посоветовал принимать парацетомол.

Двадцатого марта Клемент обратилась в больницу, где у нее диагностировали коронавирус и госпитализировали.

По статистике университета Джонса Хопкинса, во Франции на данный момент зафиксированы 40723 случая заражения COVID-19, 2606 человек погибли.

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