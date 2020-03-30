Минобороны: число строителей инфекционных военных медцентров увеличено до 4,5 тысяч

Минобороны России ведет строительство 16 многофункциональных военных медцентров в 15 регионах страны. За сутки численность рабочих, задействованных на площадках строительства, была увеличена на одну тысячу и на сегодняшний день составила более 4,5 тысяч человек.

Сегодня на стройплощадке в Одинцово прошло селекторное совещание под руководством замминистра обороны РФ Тимура Иванова. В режиме видеоконференцсвязи были заслушаны доклады о ведении работ со всех площадок строительства.

Работы ведутся круглосуточно в три смены. На всех объектах уже залиты фундаменты и производится монтаж зданий. На объектах задействовано свыше 800 единиц строительной и спецтехники.

Работы ведутся специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны России с участием инженерных и железнодорожных войск с опережением графика. Круглосуточно за ходом работ осуществляется контроль.

Каждый центр будет укомплектован самым современным оборудованием, в том числе компьютерными томографами, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигинации.

Медперсонал, который будет работать в новых центрах, сейчас проходит обучение и повышение квалификации в Военно-медицинской академии Минобороны России.

Первый объект сдадут уже к 20 апреля 2020 года. Это многофункциональный медицинский центр в Нижнем Новгороде. Кроме того, с 10 по 15 апреля в первые восемь центров поставят оборудование и медицинскую технику.