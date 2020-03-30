Минздрав: в РФ более 1,5 тысяч пациентов с COVID-19

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о том, что в разных регионах России находятся 32 пациента с коронавирусом, состояние которых оценивается как тяжелое. Он отметил, что в нашей стране подготовлены 78 тысяч коек для приема пациентов с COVID-19.

Более того, к концу недели в Москве будут сформированы два федеральных медучреждения будут перепрофилированы на работу с больными коронавирусом.

Кроме того, для помощи медикам в борьбе с коронавирусом будут привлечены студенты медвузов.

Ранее Мишустин отметил, что ответственность за нарушение карантина в России ужесточается.