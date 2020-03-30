Собянин анонсировал ужесточение контроля передвижения россиян в условиях самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал ужесточение контроля передвижения граждан в условиях самоизоляции. По его словам, такая система может заработать уже к концу недели.

При этом, ужесточение будет происходить постепенно - по мере разработки информационных систем.

«Надеюсь, что к концу недели у нас будут информационные системы, которые позволят нам практически полностью контролировать передвижения граждан и профилактировать нарушения, которые могут возникать», - сказал Собянин.

Мэр подчеркнул, что в настоящее время ожидается принятие федерального закона, который позволит более активно работать по данному вопросу.

Собянин также обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и призвал дать поручение для привлечения частных клиник к развертыванию сети коек на фоне распространения COVID-19.

Мэр столицы подчеркнул, что приблизительно 20% жителей Москвы игнорируют призывы о самоизоляции.