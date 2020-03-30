«Афера века»: Тимошенко рассказала, что хотят провернуть на Украине

Лидер оппозиционной украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что власть страны готовить провернуть «аферу века». По ее словам, на очередном заседании парламента планируется принять закон о распродаже украинской сельхозземли. Соответствующий пост Тимошенко разместила на своей странице в Facebook.

«Закон уже через несколько лет позволит иностранцам скупить все наши черноземы. И наша земля будет приносить свои плоды и доходы не украинском, а международным холдингам, которые давно положили на нее глаз», - заявила она.

Тимошенко отметила, что украинцам объяснят, что только такие меры позволят избежать дефолта. Она назвала подобные действия властей обманом и циничной манипуляцией.

«Власть пользуется тем, что народ не может выйти на протесты из-за карантина и эпидемии, и лишает украинцев главного богатства. Нам дадут в долг несколько миллиардов, а заберут ресурс, который не имеет цены», - написала Тимошенко в Facebook.

Она добавила, что партия «Батькивщина» обжалует это решение в Конституционном суде.