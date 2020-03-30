В Роспотребнадзоре разъяснили правила ношения медицинских масок

Медицинскую маску, которые сейчас надевают для защиты от заражения коронавирусом, можно стирать с мылом или другим моющим средством. Таким образом, сменив одну на другую, маску можно будет использовать повторно. Для завершения обработки, необходимой для нового использования, маску после стирки нужно прогладить утюгом с функцией подачи пара, а затем высушить с помощью того же утюга. После этого она будет полностью обеззаражена и может быть надета еще раз, чтобы защитить от микробов.

Маски нужно менять через каждые два-три часа, если они многоразового ношения. А одноразовые средства защиты - выбрасывать через тот же промежуток времени. Для этого ее нужно герметично упаковать в пакет, и только потом выбросить в мусорное ведро или контейнер.

Специалисты пояснили: маски наиболее необходимы для ношения тем, у кого уже имеется заболевание, чтобы капли их слюны при дыхании или чихании не попали на других людей. Так как защитная ткань удерживает слюну, в которой находятся вирусы, в воздух может попасть меньше инфекционных микробов, а значит больной будет не опасен для окружающих.

«Важно! Маски эффективны только в сочетании с другими методами профилактики (избегание контактов, частое мытье рук, дезинфекция предметов)», - указано на сайте Роспотребнадзора.

Здоровые люди также могут для безопасности носить маску в транспорте или других общественных местах, однако ее эффективность в таких случаях не доказана.