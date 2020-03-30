Постановление об ограничении движения через границы России вступило в силу

С целью предотвратить распространение опасной коронавирусной инфекции COVID-2019 с полуночи 30 марта Россия ограничила пересечение государственной границы.

«Минтрансу России совместно с ФСБ России, ФТС России и Роспотребнадзором с 00 часов 00 минут по московскому времени 30 марта 2020 года временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу России, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы», - говорится в постановлении Правительства.

Однако принятое решение имеет ряд исключений, которые не затрагивают водителей грузовых автомобилей международного сообщения, экипажи судов, поездные и локомотивные бригады и персонал, определенный международными соглашениями в сфере железнодорожного транспорта.

Помимо этого запрет не распространяется на граждан РФ, выезжающих в связи со смертью близкого родственника, а также иностранцев, получивших визы в связи со смертью близкого родственника.

Ознакомиться с полным перечнем исключений можно в документе опубликованном на сайте кабинета министров.