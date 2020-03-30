Заложники поневоле: украинские туристы не покидают самолет из-за платной обсервации

Власти Украины приняли решение отправлять всех прибывших из-за границы граждан на принудительную обсервацию. Первыми это затронуло пассажиров двух рейсов, прилетевших из Дохи.

Они должны были отправиться в отель «Козацкий» в центре Киева. Часть пассажиров согласилась с решением властей, а часть - осталась в самолетах.

«Мы в самолете уже 15-16 часов. Некоторые поехали в отель, потому что у многих дети. Некоторые в возрасте. Уехали не потому, что они согласны, просто устали. Мы летели из Бали и только на пересадке в Дохе узнали решение кабмина о принудительной обсервации. В виде постановления это вышло, когда мы сели в самолет. Никто бы даже на Бали не сел в самолет, если бы нам сказали о принудительной обсервации», - цитирует пассажира Ростислава Русакова портал «Страна.ua».

По его словам, в одном из самолетов остались 30 человек, в другом - 100. При этом нет ни воды, ни еды. Пассажиры попросили переместить их в терминал аэропорта Борисполь, но согласия на это не последовало.

«Мы предложили несколько вариантов компромисса: сесть на домашнюю изоляцию, пусть нас контролируют приложением мобильным, которые отслеживает передвижения на карантине. Есть методики контроля. Мы готовы на любые тесты, без проблем. Все хотят домой», - рассказал Русаков.

Еще одна пассажирка самолета Дарья опубликовала на своей странице в Instagram бумаги об обязательно обсервации, которые пассажирам дали подписать. По ее словам, в прохождении экспресс-тестов на COVID-19 прилетевшим гражданам Украины отказали. Кроме того, условия в гостинице, куда размещают пассажиров, не очень хорошие: цены в меню высокие, из крана льется рыжая вода, а еду ставят под дверь.