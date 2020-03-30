«Не жгите хату!»: украинка на коленях попросила прощения у односельчан, которых заразила COVID-19

Жительница Буковины на западе Украины обратилась к односельчанам с просьбой не наказывать ее за то, что она заразила коронавирусом жителей родного села Коленковцы и соседних сел. Пожилая гражданка приехала из Италии, где находилась на заработках.

Вернувшись домой, она начала принимать активное участие в общественных мероприятиях: ходила на митинги, борясь за создание ОТГ, и общалась с главой района. Хотя, по правилам, должна была пробыть дома 14 дней на карантине, поскольку вернулась из страны, охваченной эпидемией. В результате украинка заразила коронавирусом COVID-19 своих детей, внуков, 14 односельчан и сельского председателя. Они находятся в больнице с высокой температурой.

Теперь украинка просит прощения в соцсети, так как соседи угрожают ей расправой, а также членам ее семьи, намереваясь поджечь дом.

«Пожалуйста, не убивайте их. Каждую ночь мои дети, как зайчата, спят со страхом. Оставьте моего Максимчика и Сашку, оставьте Катюшку и Наталку. Не жгите хату! Поверьте, никакая мама и бабушка не могла принести своим детям и внукам такой страшной беды. И вам не хотела, извините меня», - просит женщина.

Елизавета, так зовут жительницу Коленковцев, рассылает видео односельчанам через соцсети. Они уже начали сочувствовать ей и оправдываться, что никогда не угрожали расправиться с детьми и лишить жилья.

Вместе с Коленковцами на карантин на Буковине посадили еще три села: Топоровцы, Бочковцы и Грозненцы.На подъездах к ним выставили блок-посты, все дороги и лесные тропинки перекрыли шлагбаумами.