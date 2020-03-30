Врачи дали советы аллергикам по профилактике коронавируса

Страдающие от аллергии россияне находятся в группе риска из-за распространения коронавируса. В целях профилактики заболевания им следует повышать иммунитет, неукоснительно соблюдать правила личной гигиены и не забывать про терапию, которую им назначают на период цветения.

По словам специалистов, аллергики, особенно при реакции на пыльцу, теряют барьерный иммунитет, что облегчает распространение вируса. У них болезнь может протекать тяжелее из-за того, что иммунная система включается позже и организм не сразу начинает борьбу. Также коронавирус может привести к обострению аллергических заболеваний, например — бронхиальной астмы.

«Как и для всех, в эпидемический сезон рекомендуются меры профилактики, направленные на повышение устойчивости организма к инфекциям (поливитамины, средства, повышающие иммунитет, усиливающие выработку эндогенного интерферона и так далее), а также ограничение контактов и безукоризненное соблюдение правил личной гигиены», — рассказал РИА Новости заслуженный работник здравоохранения РФ, профессор Юрий Мизерницкий.

Как считает заведующий лабораторией НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов, аллергики в период распространения коронавируса должны в два раза внимательнее относиться к профилактике заболевания, не забывать про свое лечение, находиться дома и исключить контакт с пыльцой.

По словам аллерголога-иммунолога Беллы Брагвадзе, в случае заражения коронавирусом, аллергик получит лечение с оглядкой как на симптомы вируса, так и аллергии.

Коронавирусом в России заражены порядка 1,5 тысяч человек. Большая часть из них - в Москве.