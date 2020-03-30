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«Пример настоящего сотрудничества»: как в Италии реагируют на помощь из России

Татьяна Полуказакова
10:09 30.03.2020
Власти провинции Ломбардия попросили военных обработать 65 пансионатов для пожилых людей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Российские военные медики и вирусологи работают сейчас в итальянской Ломбардии. Эта область больше других поражена коронавирусом. Под особый контроль специалисты Минобороны взяли пансионаты для пожилых людей. Там проводят полную санитарную дезинфекцию.

За последние сутки бригады наших эпидемиологов побывали еще в двух городах и обработали специальными реагентами еще три пансионата. Продезинфицировали все, начиная от подъездных дорожек до кроватей и шкафчиков, не пропуская ни одного сантиметра поверхностей.

Местные жители приветствовали российских военных, стоя на балконах. Выходить на улицы нельзя. А итальянские врачи еще раз отмечают: помощь России в такие тяжелые времена неоценима.

«Мы очень благодарны за помощь. Я считаю, это отличный пример настоящего международного сотрудничества. И надеюсь, что так будет и впредь», - говорит врач пансионата Виола Бонфанти.

Ведущий эпидемиолог группы МО РФ ранее рассказал, как проходит дезинфекция медучреждений Ломбардии. По его словам, мероприятия по обработке помещений спиртовым раствором являются высокоэффективными для предупреждения механизма передачи коронавирусной инфекции.

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