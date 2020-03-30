«Это не голливудский фильм, но паниковать нельзя»: Медведев о пандемии COVID-19

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обратил внимание россиян на то, что ситуация с коронавирусом крайне серьезна.

Он подчеркнул, что распространение заболевание в мире не игра и не фильм, а опасная реальность.

«Сейчас кому-то может показаться, что происходящее - это какая-то игра, кино, наподобие такого голливудского триллера. Но это совсем не игра».

Новая инфекция COVID-19, по словам Медведева, - это настоящая угроза для всего человечества и для каждого из нас.

Зампред Совбеза в видеообращении к жителям страны подчеркнул, что уже более пятисот тысяч человек были заражены коронавирусом.

Медведев добавил, что несмотря на нешуточные цифры и общую тревожность, нужно оставаться осознанными и не поддаваться панике. Он заверил, в России делается все возможное для борьбы с заболеванием, отдельно поблагодарив медиков за их вклад в это дело.

Незадолго до этого стало известно, что в столице государства ужесточаются ограничительные меры, связанные с предотвращением распространения коронавируса. Изменения, введенные мэром Москвы, вступят в силу 30 марта.